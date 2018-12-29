ABD YPG'ye dağıttığı silahları toplamayacak

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Almanya ve Fransa'dan art arda tepkiler gelmiş Macron, "Büyük hayalkırıklığı" duyduğunu söylemişti.

Suriye’den çekileceğini açıklayan ABD’nin, YPG’ye verdiği silahları geri alıp almayacağı ise uzun süredir tartışma konusuydu.

ABD-YPG ORTAKLIĞI

Türkiye, ABD’den kendisinin ‘terör örgütü‘ kabul ettiği YPG’den silahları geri alması gerektiğini savunurken, ABD PKK’yı ‘terör örgütü‘ olarak kabul etse de YPG’nin DEAŞ ile mücadelede sahadaki ‘ortağı‘ olduğunu söylüyor.

SİLAHLARI GERİ TOPLAMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR

Reuters'a konuşan ABD’li yetkililer, Pentagon'un terör örgütü YPG'ye dağıttığı silahları geri toplamayı düşünmediğini belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD’li yetkililere göre, ABD birliklerinin Suriye’den çekilme planı üzerinde çalışan ABD’li komutanlar, Beyaz Saray’a terör örgütü PKK/YPG'ye dağıtılan silahların toplanmaması önerisinde bulunacak.

İsminin verilmemesi şartı ile konuşan üç yetkili, önerinin, ABD ordusunun, birliklerin Suriye’den çekilmesi için hazırlamakta olduğu taslak plan üzerinde yapılan tartışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

Pentagon’daki tartışmaların henüz erken bir aşamada olduğunu ve nihai kararın alınmadığını belirten yetkililer, tamamlanacak planın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacağını söyledi.

PENTAGON: SİLAHLARI KONUŞMAK İÇİN HENÜZ ERKEN

Pentagon ise henüz silahlarla ilgili bir yorum yapmanın ‘uygunsuz‘ ve erken olduğunu açıkladı.