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ABD’ye yüzerek geçmek isteyen göçmen boğuldu

Meksika sınırından ABD'ye geçmek isteyen bir göçmen, okyanusta boğularak can verdi.

İHA | 30.12.2018 - 02:14..
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Honduraslı olduğu tahmin edilen bir göçmen geçtiğimiz Cuma günü Meksika’nın Tijuana kentinde bulunan plajdan ABD’ye yüzerek geçmek isterken boğuldu. Umut yolculuğu ölümle son bulan göçmenin cansız bedeni ABD karasularında bulundu. Bugün San Diego Sınır Devriyesi tarafından bulunan 25 yaşlarındaki göçmen gencin cesedi morga kaldırıldı.

"NE OLURSA OLSUN ABD'YE GEÇECEĞİM DİYORDU"

Genç adamla konuşan son kişi olduğunu açıklanan Silvia Portigo isimli bir görgü tanığı, “Adını bilmediğim bir genç umutsuzluğa kapılarak kendini sulara bıraktı. ‘Ne olursa olsun ABD’ye geçeceğim’ diyordu. Aksanından Honduraslı olduğunu tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

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