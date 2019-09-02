ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Bahamalar'a yaklaşan Dorian kasırgasının şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaştığını açıkladı.

Merkez, hızı saatte 280 kilometreyi bulan ve yaklaşık 13 kilometre hızla batıya doğru hareket eden kasırganın bugün Bahamalar'da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Kasırganın şiddetinden dolayı halkı uyaran Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis Abaco, halka, ana karaya gelmeleri çağrısında bulundu.

2 EYALET ACİL DURUM HALİNDE

Bahamalar'ın ardından kasırganın kuzeye yönelerek Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurması bekleniyor. Acil durum ilan edilen iki eyalette de tedbirler alınmaya devam ediyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, daha önce Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın dün yön değiştirerek kuzeye doğru yöneldiğini, ancak gücünü koruduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

KASIRGA BAHAMALAR'DA

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaşan Dorian'ın Bahamalar'da etkili olmaya başladığını açıkladı.

Merkezin aktardığı bilgilere göre rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, şu ana kadar bölgeyi vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Şiddetli yağış bırakan kasırganın Bahamalar üzerinde ciddi tahribata yol açacağı tahmin edilirken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybının rapor edilmediğini ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.

KASIRGA TEHDİDİ 5 GÜN DAHA SÜRECEK

Dorian'ın pazartesi akşam saatlerinde Florida sahillerini etkilemeye başlayacağı ancak asıl olarak daha kuzeydeki Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurmasının beklendiği kaydedildi.

Ulusal Kasırga Merkezine göre 5 gün daha "kasırga" özelliğini koruması beklenen Dorian'ın, saatte 13 kilometre hızla ABD sahillerine doğru hareketine devam ettiği bildirildi.