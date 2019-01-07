AB'nin Türkiye'deki

AB Komisyonu, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında şimdiye kadar 1,5 milyon kişiye insani yardım yapıldığını iddia etti.

"GERÇEK BİR DEĞİŞİM İSTİYORUZ"

Komisyon'un İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hristos Stilianidis Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 1,5 milyon mülteci artık temel ihtiyaçlarını karşılama ve onurlu bir yaşam sürme imkanına sahip. Türkiye ile iş birliği içinde yardıma en acil ihtiyaç duyanların hayatlarına gerçek bir değişim getiriyoruz. Şimdiye kadar başardıklarımızdan büyük gurur duyuyorum. Türkiye ile birlikte bu desteği sürdürecek, desteğimizi kalıcı kılmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.