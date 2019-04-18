Aç kalan kutup ayısına köylüler yardımcı oldu

Rusya’nın Kamçatka yarımadasında bir buz parçası üzerinde 700 kilometre sürüklenen kutup ayısı, kendisini Tiliçiki köyünde buldu. Yiyecek arayan ayıyı, köylüler balıkla doyurdu.

'Umka' ismi verilen ayının 700 kilometre uzaklıktaki Çukotka'dan, bir buz parçasının üzerinde sürüklenerek geldiğinin tahmin edildiği belirtildi.

POLİSLER GÖZ KULAK OLUYOR

Bölge Başkan Yardımcısı Svetlana Gubareva "Köylüler onu balıkla beslemişler. Çok bitap ve zayıf görünüyor. İnsanlar için tehlike yaratmadı. Polis merkezine yakın bir yerde, koyda buz üstünde yatıyor. Polisler ona göz kulak oluyor." dedi.

Bölge Ormanları ve Doğal Yaşamı Koruma Ajansı Avcılık Denetim İdaresi Başkanı Vladimir Gordienko da kışın bu tür olayların yaşanabileceğini, ayıların geldikten sonra Çukotka'ya geri dönemediğini, Kamçatka'da kalmaya devam etmesi durumunda da ölebileceğini ifade etti.