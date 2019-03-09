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Açık mikrofon skandalı Balıkesir'de ittifakı çatlattı

Balıkesir'de mikrofonu açık unutup "Kürdistan" üzerinden oy pazarlığı yapan CHP'li başkan adayı, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 16:03..
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Açık mikrofon skandalı Balıkesir'de ittifakı çatlattı

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP ile İyi Parti'nin ittifak yaptığı illerden biri de Balıkesir oldu.

Seçim çalışmalarının sürdüğü ilde, büyük bir skandal yaşandı.

Miting arasında mikrofonu açık unutan partililer, cuma selası okuyan hoca hakkında küfürlü konuştu. Bu sırada "Kürdistan" üzerinden oy pazarlığı da yapıldı.

İYİ PARTİ KIZGIN, ZORUNLU AÇIKLAMA GELDİ

CHP'liler arasındaki diyalogların basına yansıması üzerine, ittifakta çatlak meydana geldi. Kentteki İyi Partililer oldukça kızdı.

Bunun üzerine CHP'li başkan adayı, açıklama yapmak zorunda kaldı.

CHP'li belediye başkan adayı Selman Hasan Arslan, "Söz konusu hadiseyi bir provokasyon olarak gördüğümü tekraren ifade ediyor; Milliyetçi, ülkücü, ülkesini canından çok seven İyi Partili gönüldaşlarımızla aynı heyecan, birliktelik ve ortak payda içerisinde devam edeceğimiz çalışmalarımızda dünkünden daha motive ve omuz omuza olacağımızı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP adayından 'Kürdistan' skandalı VİDEO

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