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Acun Ilıcalı: Ben tavsiye vermeyeyim

Yakın arkadaşı Eser Yenenler'in düğününe giden Acun Ilıcalı, "Ben evlilik tavsiyesi vermesem daha iyi " dedi.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 08:40..
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Yıllardır birlikte yaşayan ve bebek beklediklerini öğrendikten kısa süre sonra nikah masasına oturan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız’ın düğünü hafta sonu gerçekleti.

"BU KONUDA PEK İYİ DEĞİLİM"

Düğüne bir çok ünlü isim katıldı. Acun Ilıcalı da bu özel günde Eser Yenenler’i yalnız bırakmadı. “Eser bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Onun için çok mutluyuz” diyen ünlü televizyoncu, “Kendisine evliliğe dair bir tavsiyeniz var mı?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Ben tavsiye vermesem daha iyi olur herhalde. Pek iyi olduğum bir konu değil.”

Acun Ilıcalı: Ben tavsiye vermeyeyim

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