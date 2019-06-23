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Acun Ilıcalı sandık başında

Beşiktaş'ta oyunu kullanan Acun Ilıcalı, "Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 14:04..
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Tüm Türkiye İstanbul'daki seçimlere odaklandı.

Ünlüler camiasındaki pek çok isim de oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

ACUN ILICALI BU KEZ OY KULLANDI

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmayan Acun Ilıcalı, bu kez oyunu kullanmak için Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'na gitti.

Acun Ilıcalı sandık başında

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

1255 no'lu sandığa giderek oyunu kullanan Ilıcalı, “Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ama gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Bunun için dua ediyorum. İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” ifadelerini kullandı.

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