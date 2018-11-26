taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2906
Euro
6.0067
Altın
1224.75
Borsa
93003.27
Gram Altın
208.352

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşanıyor iddiası

Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı'nın boşanma kararı aldıkları iddia edildi.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 06:57..
  1. Haberler
  2. Magazin

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşanıyor iddiası

Büyük bir aşkla evlenen ve bir çocuk sahibi olan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın arasında bir süredir kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemeyip bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

DOSTÇA AYRILACAKLAR

Uçankuş sitesinin verdiği habere göre; bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenilen Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti sonunda kararını verdi.

HEMEN BOŞANACAKLAR

İkilinin bu gece dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları ve bu hafta içinde mahkemeye giderek anlaşmalı boşanmayla ayrılacakları öğrenildi. Hatta büyük ihtimalle boşanmanın bugün gerçekleşeceği öğrenildi.

Ünlü çift saatlerdir konuşulan bu iddialarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşanıyor iddiası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD-Meksika sınırı kapatıldı

ABD-Meksika sınırı kapatıldı

26
Rusya: Ukrayna Karadeniz'de provokasyon yapıyor

Rusya: Ukrayna Karadeniz'de provokasyon yapıyor

22
Düzce’deki ölümlü kaza sonrası hastanede arbede

Düzce’deki ölümlü kaza sonrası hastanede arbede

20
ABD medyası S-400'leri övdü

ABD medyası S-400'leri övdü

13
PKK'dan kaçan terörist: Kadın için Kandil tecavüz demek

PKK'dan kaçan terörist: Kadın için Kandil tecavüz demek

16
Rusya’dan Ukrayna'ya: Haydut metodundan vazgeçin

Rusya’dan Ukrayna'ya: Haydut metodundan vazgeçin

9
Jose Sosa: Rakibe oyun alanı bırakmadık

Jose Sosa: Rakibe oyun alanı bırakmadık

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir