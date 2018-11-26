Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşanıyor iddiası

Büyük bir aşkla evlenen ve bir çocuk sahibi olan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın arasında bir süredir kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemeyip bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

DOSTÇA AYRILACAKLAR

Uçankuş sitesinin verdiği habere göre; bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenilen Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti sonunda kararını verdi.

HEMEN BOŞANACAKLAR

İkilinin bu gece dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları ve bu hafta içinde mahkemeye giderek anlaşmalı boşanmayla ayrılacakları öğrenildi. Hatta büyük ihtimalle boşanmanın bugün gerçekleşeceği öğrenildi.

Ünlü çift saatlerdir konuşulan bu iddialarla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.