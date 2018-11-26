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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

Silivri Adliyesi'nde dakikalar içerisinde boşanan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na nafaka olarak ayda 125 bin TL ödeyecek.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 16:25..
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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 14 aylık evliliklerini, Silivri Adliyesi'ne giderek 8 dakikada sonlandırdı.

Ayrılığının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Hakkımızda çıkan iddialar asılsız. Boşandığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Yılın boşanma olayında en merak edilenler ise Acun Ilıcalı'nın Subaşı'ya ne kadar nafaka ödeyeceği.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

SEYAHAT MASRAFLARI ACUN ILICALI'DAN

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek. Çocukları Melisa'nın masraflarını da karşılayacak olan Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın yıllık 4 seyahat masrafını da üstlendi.

Bebek'te geçtiğimiz aylarda büyük bir organizasyonla açtıkları kafenin de ortaklığına devam edecekler.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede VİDEO

Acun Ilıcalı'dan boşanma sonrası açıklama VİDEO

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandıAcun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma detayları

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