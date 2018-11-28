taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2572
Euro
5.9375
Altın
1214.89
Borsa
94352.15
Gram Altın
205.376

Acun Ilıcalı'nın eski eşlerine ödediği nafaka miktarları

Üç kez evlenen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşlerine ödediği nafaka miktarları ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 13:56..
  1. Haberler
  2. Magazin

Acun Ilıcalı'nın eski eşlerine ödediği nafaka miktarları

İkinci eşi Zeynep Yılmaz ile evliyken tanıştığı Şeyma Subaşı ile birlikte olmaya başlayan ve bu ilişkiden de Melisa adında bir kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı bu evliliği de yürümedi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşlerine ödediği nafaka miktarları

ŞEYMA'YA AYLIK 125 BİN TL VERECEK

Evliliklerinin bitmesiyle ilgili pek çok iddia ortaya atılırken, boşanma protokolü ortaya çıktı. Protokoldeki detaylara göre; Ilıcalı, Subaşı’na 115 bin TL yoksulluk, kızı Melisa’ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeyecek.

EVLENİRSE NAFAKA YOK

29 yaşındaki Subaşı, evlenirse 115 bin TL’lik nafakası ödenmeyecek.

Acun Ilıcalı'nın eski eşlerine ödediği nafaka miktarları

ZEYNEP'E AYLIK 150 BİN TL

Acun Ilıcalı, 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz ile de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Acun Ilıcalı'nın bu evlilikten Yasemin ve Zeynep adında iki kız çocuğu olmuştu. Mahkeme, o dönem 12 ve 9 yaşındaki çocuklarının velayetini anne Zeynep Yılmaz'a vermişti. Ilıcalı çocuklarına aylık 75 bin, boşandığı eşine de aylık 75 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira iştirak nafakası ödemeye başlamıştı.

Zeynep Ilıcalı’nın çocuklarıyla oturduğu ev kendisinde kalmış, Acun Ilıcalı ayrıca Miami, Bodrum, Beykoz ve Zorlu Center’daki evlerini de Zeynep Ilıcalı’ya bırakmıştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşlerine ödediği nafaka miktarları

ACUN'NUN İLK EŞİ VE KIZI TV8'DE ÇALIŞIYOR

Acun Ilıcalı ilk evliliğini ise 1988 yılında Seda Başbuğ ile yapmıştı. İkili 1993 yılında boşanmıştı. Ilıcalı'nın bu evliliğinden Banu adında bir kızı var. Banu Ilıcalı 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmişti. Düğüne Şeyma Subaşı da katılmıştı. Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ ile kızı Banu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de çalışıyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşlerine ödediği nafaka miktarları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

87
Almanya'da akaryakıt krizi

Almanya'da akaryakıt krizi

115
Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları

455
Gebze'de viyadük çöktü

Gebze'de viyadük çöktü

141
Yunanistan, yine provokasyon peşinde

Yunanistan, yine provokasyon peşinde

271
Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

71
Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir