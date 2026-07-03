Acun Ilıcalı'nın genç eşi Ayça Çağla Altunkaya 27 yaşında

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 4 Eylül 2024'te hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile birleştirdi. Çift evliliklerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın 27. yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"KOCASINA HEP DESTEK"

Ilıcalı paylaşımına ise, "Doğum günün kutlu olsun, kocasına hep destek olan bir hanım olarak beraber çok zor bir sezonu mutlu sonla bitirdik ve hep benim yanımda oldun, inşallah hep mutlu senelerimiz olur ve mutlulukları beraber yaşarız " notunu düştü.

Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri kareyi paylaşan Ilıcalı, eşine duyduğu sevgiyi dile getiren notuyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.