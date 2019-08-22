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Acun Ilıcalı'ya memleketinde sevgi gösterisi

Erzurumspor'a destek için canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, hemşehrileri tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 19:39..
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Acun Ilıcalı'ya memleketinde sevgi gösterisi

Memleketi Erzurum'a giden Acun Ilıcalı, hemşehrileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Hemşehrileri Acun Ilıcalı'yı omuzlarda taşıdı.

CANLI YAYIN

Acun Ilıcalı, Erzurumspor'a destek için canlı yayın gerçekleştirdi.

Program sonunda Acun Ilıcalı, BB Erzurumspor'a destek sağlayan herkese teşekkür ederek, "Erzurum'da olmaktan ve bu gurur gününü yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlu olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir teklifi aldığım zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah BB Erzurumspor yeniden Süper Lig'e yükselecek ve hak ettiği yerde olacak" diye konuştu.

Acun Ilıcalı'ya memleketinde sevgi gösterisi VİDEO

Acun Ilıcalı'ya memleketinde sevgi gösterisi

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