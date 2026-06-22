Adana’da battaniyeden çıkan para dolu 3 cüzdanı sahibine teslim etti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir halı yıkama tesisine getirilen halı ve battaniyeleri kontrol eden işletmeci Mehmet Emin Evşin, ürünlere etiket yapıştırmak için battaniyeyi açtığı sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Battaniyenin içinde poşete sarılı halde 3 cüzdan bulundu.

20 BİN LİRA VE DÖVİZ BULUNDU

Cüzdanların içerisinde yaklaşık 20 bin lira nakit para ile birlikte 50 euro ve banka kartlarının bulunduğu tespit edildi. Durumu vakit kaybetmeden değerlendiren Evşin, cüzdanları sahibine teslim etmek için harekete geçti.

SAHİBİNE EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ

Bulunan cüzdanlar, hiçbir eksik olmadan müşteriye ulaştırıldı. Olay sırasında müşterinin büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadığı öğrenildi.

İşletmeci Evşin, teslim anını cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı.

“NEREDE UNUTTUĞUMU BİLMİYORDUM” DİYEN MÜŞTERİ ŞAŞIRDI

Cüzdanların kendisine ait olduğunu doğrulayan müşterinin, poşetin battaniyeye nasıl konulduğunu hatırlamadığı ve duruma şaşırdığı belirtildi.

Evşin, müşterinin cüzdanların yerini sormasının kendisini gülümsettiğini ifade etti.