Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evini gören Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Vay anasını" çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 19 Mart 2025'te dönemin CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dönemde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı sıfatıyla İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu Sarıyer'de bulunan evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından CHP'nin bir mücadele partisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarla görüşeceğiz. CHP mücadele partisidir. Bir araya gelip, oturup bir strateji belirler o çerçevede hareket ederiz, olması gereken de odur" ifadelerini kullanmıştı.

EVİ GÖRÜNCE "VAY ANASINI" DEMİŞ

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sarıyer'de İmamoğlu'nun evindeki ziyaretine ilişkin bir detayı paylaştı.

O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Yarkadaş, "Ne deseydi Kemal Bey? Benim belediye başkanım 3 tane villayı 15 milyon liraya götürmüş, hülleli bir satışla kendi üzerine geçirmiş. bunu mu anlatsaydı?" dedi.

Yarkadaş süreci anlatırken, "Adam anlatmak istemiyor, efendiliğini bozmuyor. Okumadım diyerek geçiştiriyor. Kemal Bey'in bu yolsuzluk iddialarını bilmemesi mümkün mü? Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nun evine gidince böyle bakmış ya (tavana bakarak) "vay anasını" demiş evi görünce, evin içini görünce." ifadelerine yer verdi.