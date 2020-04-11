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Adana'da, korona tespit edilen şahıs hastaneden kaçtı

Koronavirüs olduğunu öğrenince karantinadan kaçan genç, kırık cam parçasını boynuna dayayıp, polislere zor anlar yaşattı.

İHA |
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Adana'da, korona tespit edilen şahıs hastaneden kaçtı

Adana'da yaşayan Hamit S. isimli vatandaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Koronavirüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi.

CAM PARÇASIYLA ÇALIŞANLARI TEHDİT EDİP KAÇTI

Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S., hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı.

Daha sonra çalışanları tehdit ederek boynuna da cam parçası dayayıp kaçan şahıs, polisleri peşinden koşturdu.

Adana'da korona tespit edilen şahıs hastaneden kaçtı

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Şahıs, otoban çıkışının yanına geldiğinde burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda tutup direnmeye devam etti.

Adana'da, korona tespit edilen şahıs hastaneden kaçtı

GAZETECİLERE DUBA FIRLATTI

Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

Adana'da, korona tespit edilen şahıs hastaneden kaçtı

İKNA SONUCU TEDAVİYİ KABUL ETTİ

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti.

Hamit S., olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, korona tespit edilen şahıs hastaneden kaçtı

Adana'da, korona tespit edilen şahıs hastaneden kaçtı

Adana'da, korona tespit edilen şahıs hastaneden kaçtı

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