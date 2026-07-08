Adana'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
Adana'da emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
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Adana'nın Ceyhan ilçesi Yumurtalık Serbest Bölge yolunda Zafer K. idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki yabancı plakalı dorsesiz tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken aynı araçtaki Salih Ü. ise öldü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zafer K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü S.B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)