Bilecik'te 2 ahşap ev alev alev yandı

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Gülümbe köyünde, Gülümbe Kurular Mahallesi'nde Musa Zeytin'e ait 2 katlı ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

ALEVLER YANDAKİ EVE SIÇRADI

Alevler, yandaki Özgür Fındık'a ait 3 katlı ahşap eve sıçradı. Evlerin ahşap olması sebebiyle alevler üniversite mevkiinden görüldü.

Yangına Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, su tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler yan yana olan diğer evlere sıçramadan ekiplerin canla başla mücadelesiyle kontrol altına alınırken, evlerin bir bölümü müdahale için kepçe yardımı ile yıkıldı.

Jandarma yangın bölgesinde geniş çaplı önlem alırken, tüm köylü sokaklara dökülerek endişeli gözlerle yangını izledi.

Öte yandan olay yerine itfaiyeden sorumlu Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu gelerek, ekiplerden yangın hakkında bilgi aldı.