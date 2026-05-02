Adana’da terliğini almak isterken aracın altına giren çocuk son anda kurtarıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olay, bir anlık dikkatsizliğin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi.

Terliğini almak için park halindeki aracın altına giren küçük çocuk, aracın hareket etmesiyle büyük bir tehlike atlattı.

Olayı fark eden bir vatandaşın hızlı müdahalesi sayesinde çocuk, ezilmekten son anda kurtarıldı.

TERLİĞİNİ ALMAK İSTERKEN ARAÇ HAREKET ETTİ

Doğankent Mahallesi’nde küçük çocuk, yere düşen terliğini almak için park halindeki hafif ticari aracın altına girdi.

Bu sırada yoldan geçen Bahtiyar Ete, aracın hareket etmek üzere olduğunu fark etti. Durumu hızlıca değerlendiren Ete, aracın altında bulunan çocuğa doğru koştu.

SANİYELERLE KURTARILDI

Ete, çocuğu ayaklarından çekerek hareket eden aracın altında kalmasını son anda engelledi. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda çocuk yara almadan kurtuldu.

Kurtarılan çocuğun, yaşadığı korkuya rağmen terliğini alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Müdahalede bulunan Bahtiyar Ete ise yaptığı açıklamada, çocuğu son anda fark ederek kurtardığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tehlikeli anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun aracın altına girmesi ve ardından vatandaşın müdahalesiyle kurtarılması net şekilde yer aldı.