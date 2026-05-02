Bolu'da sokak ortasındaki kavga kamerada

Bolu'nun Aktaş Mahallesi'ne bağlı bir sokak üzerinde karşılaşan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 2 şahıs, bir vatandaşı yere yatırarak darp etmeye başladı.

TARAFLAR GÜÇLÜKLE AYRILDI

Kavgayı gören çevredeki diğer vatandaşlar hızla olaya müdahale ederek araya girdi.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavga daha fazla büyümeden son buldu.

Sokak ortasında yaşanan darp anları ise çevredeki bir kameraya saniye saniye yansıdı.