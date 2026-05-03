Adana'da yağış sonrası mesire alanları mest etti

Adana Karaisalı ilçe merkezine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan mesire alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Yağış sonrası canlanan doğa ve ortaya çıkan eşsiz manzara, bölgeyi adeta cazibe merkezine dönüştürdü.

ZİYARTEÇİLER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Özellikle şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği alan, hem serin havası hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.

Vatandaşlar, oluşan şelalelerin önünde bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yer yer yükseldiğine dikkat çekerek, ziyaretçilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.