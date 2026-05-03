Demir döküm veya tel fark etmez: İşte ızgarayı pırıl pırıl yapan taktik

Barbekü keyfinin ardından herkesin en büyük kabusu olan o donmuş yağ katmanları ve inatçı kalıntılar artık dert olmaktan çıkıyor.

Çoğu zaman üşenip bir kenara bıraktığımız ve soğudukça temizlenmesi imkansız hale gelen ızgaralar için kimyasal ürünlere servet dökmenize gerek yok.

Hem sağlığınızı koruyan hem de cüzdanınızı düşünen yöntem mutfağınızdaki iki basit malzemede gizli.

İşte sert kimyasallara ihtiyaç duymadan, ızgaranızı pırıl pırıl yapacak o formül…

IZGARADAKİ İNATÇI YAĞLARA DOĞAL REÇETE

Bir limonu ortadan ikiye bölün.

Limonun kesilmiş yüzeyini bolca sofra tuzu döktüğünüz bir tabağa iyice bastırın.

Ellerinizi ısıdan korumak için limonu uzun bir çatala sabitleyin.

Tuzlu limon yüzeyini sıcak ızgara tellerinin üzerinde gezdirin.

Limonun içerisinde bulunan doğal sitrik asit, kurumuş ve donmuş yağları hızla çözerken; tuz kristalleri ise zımpara görevi görerek yanmış yemek artıklarını yüzeyden söküp atıyor.

Kimyasal madde içermeyen bu formül sayesinde, bir sonraki mangal sefanızda gıdalarınızın üzerine deterjan kalıntısı bulaşma riski de tamamen ortadan kalkıyor.