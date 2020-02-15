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Adıyaman’da çizgili sırtlan foto kapana takıldı

Besni ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, parçaladığı leşlerle birlikte foto kapana yakalandı.

İHA | 15.02.2020 - 15:40..
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Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde birçok noktaya yerleştirilen foto kapanlara birbirinden ilginç görüntüler yansıyor.

PARÇALADIĞI LEŞLERLE GÖRÜNTÜLENDİ

Uluslararası anlaşma CITES kapsamında nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan, bu kez farklı bir görüntü verdi.

Çizgili sırtlan, Besni ilçesinde ağzında yiyeceği kurt veya köpek başı ve tavuk ile görüntülendi.

Adıyaman’da çizgili sırtlan foto kapana takıldı

Adıyaman’da çizgili sırtlan foto kapana takıldı

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