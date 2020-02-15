Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde birçok noktaya yerleştirilen foto kapanlara birbirinden ilginç görüntüler yansıyor.

PARÇALADIĞI LEŞLERLE GÖRÜNTÜLENDİ

Uluslararası anlaşma CITES kapsamında nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan, bu kez farklı bir görüntü verdi.

Çizgili sırtlan, Besni ilçesinde ağzında yiyeceği kurt veya köpek başı ve tavuk ile görüntülendi.

Adıyaman’da çizgili sırtlan foto kapana takıldı