Adıyaman'da HDP ile Saadet ittifak pozu verdi

CHP ile HDP 31 Mart yerel seçimlerinde Adıyaman'da Saadet Partisi adayını destekliyor.

İTTİFAK YOK DİYORLARDI

CHP ile Saadet Partisi her fırsatta HDP ile resmi bir ittifaklarının olmadığını dile getiriyor. Kandil'in uzantısı bir parti ile açık ittifakın seçmende tepki yaratacağını bilen diğer partiler medyaya tepkili.

Ancak Adıyaman'da açık bir şekilde göründüğü gibi HDP'liler, Saadet Partisi adayına verdiği desteği, resmi hesaplarından fotoğraf paylaşarak gösterdi.

Saadet Partisi Adıyaman adayı Ahmet Faruk Ünsal, her ne kadar CHP ve HDP'nin desteğini alarak iddialı bir çıkış yapsa da, bölgede bu 3 partinin oy oranı yalnızca yüzde 18.