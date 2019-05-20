Adıyaman Musalla Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, Dündar Ailesi ile karşı dairede oturan ve yalnız yaşayan R.K. isimli kadın arasında yaklaşık 2 yıl önce başlayan tartışma büyüdü. İki komşu, kavgalar nedeniyle en az 20 defa karakolluk oldu.

AİLE, ÇOCUKLARININ HAYATINDAN ENDİŞELİ

1’i engelli 3 çocuğu bulunan Dündar Ailesi, yaşananlar nedeniyle çocuklarının hayatından endişe ediyor. Aile, R.K. isimli kadının, engelli İrem başta olmak üzere tüm çocukları bıçak çekerek korkuttuğunu iddia etti. Büyük korku yaşayan İrem'in, artık eve annesiyle birlikte girip çıktığı belirtildi.

KORİDOR İKİYE BÖLÜNDÜ

Yaşanan sayısız kavga üzerine site sakinlerinin huzursuz olması sonucu yönetici, çareyi koridoru ikiye bölmekte buldu. Koridor ikiye bölünerek, iki komşunun birbirini görmesi engellendi.

Adıyaman'da komşuya taciz ve saldırı kamerada ViDEO

GÜVENLİK KAMERASI TAKTILAR

Daha önceki tartışmalarda herhangi bir fiziki müdahale olmamasına rağmen R.K.’nin kendine zarar vererek darp raporu aldığını iddia eden Dündar Ailesi, yaşananları kayıt etmesi için eve güvenlik kamerası taktırdı. Aile bununla da yetinmeyerek, binanın giriş ve çıkışlarına yerleştirdiği cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti.

"BIÇAK ÇEKTİ, ÇOCUKLARIMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Anne Medine Dündar, çocuklarının hayatından endişe ettiğini ve çok korktuğunu belirterek, “Çocuklarımı sürekli tehdit ediyor, hakaret ediyor. Bana iftara atıyor, eşimi kışkırtıyor. Çocuklarımın can güvenliği yok. Bir sene önce bıçak çekti. Çocuklarımla parka inerken aşağıda bana hakaret ederek, arkamdan boynuma vurmasıyla saçımı çekmesi bir oldu. Kucağımda olan çocuğumu kızıma uzattım. Çocuğu korumak amacıyla ben de karşılık verdim. 17 yaşında olan engelli kızım var. Ona sürekli tehdit, hakaret, küfür ederek korkutuyor. Korktuğu için kızım okula da gitmek istemiyor. Bundan dolayı devamsızlığı var. Bunu öğretmenleri biliyor. Kızım bu olaydan çok etkilendi. Gece ağlayarak uyanıyor. O kadını gördüğü zaman yüzü bambaşka oluyor. Evden çıkarken, okuldan gelirken, camdan veya kapıda kendisini bekliyorum, yoksa yukarı çıkmıyor.” dedi.





"AŞAĞI İNEMİYORUM, OKULA GİDEMİYORUM"

Engelli İrem Dündar da yaşananları anlatarak, “Bana bıçak çekti, ‘sizi öldüreceğim’ diye peşimizden geliyor. Üzerimize tükürdü. Delisin diyor, arkadaşlarımız bize gelmiyor. Arkadaşlarıma ‘bu deliyle oynamayın’ diyor. Aşağı inemiyorum, okula gidemiyorum.” dedi.



