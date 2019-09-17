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Adnan Oktar'a kediciklerden destek

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık, hakim karşısına çıkıyor.

DHA | 17.09.2019 - 11:16..
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Adnan Oktar'a kediciklerden destek

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Salonun bulunduğu alanın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

KEDİCİKLER SİLİVRİ'DE

Duruşma salonuna önce avukatlar ile tutuksuz sanıklar alınırken, duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda "kedicik" ise daha sonra salona alındı.

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

İddianamede toplam 226 şüphelinin, "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkacak sanıkların, haklarındaki suçlamalara cevap vermesi bekleniyor.

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

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