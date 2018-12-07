Adriana Lima eski kocasıyla buluştu

Victoria's Secret melekliğinden emekli olan Adriana Lima, eski eşi basketbolcu Marko Jaric ile buluştu. Miami'deki Brezilya Konsolusluğu'na giden ikili resmi işlemleri için sıra beklerken görüntülendi.

Konsolosluktaki işlemlerini tamamlayan ikili daha sonra kendi araçlarına binerek ayrı ayrı uzaklaştı.

ADRİANA'YI ALDATTI

Adriana Lima ile Marko Jaric, 2009 yılında evlenmişti. İki kızları olan çift, evliliği çok uzun yıllar sürdüremeden boşanmıştı. Marko Jaric'in Adriana Lima'yı aldattığı ve çiftin bu yüzden ayrıldığı ileri sürülüyor.