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AFAD: Depremzedeler için 50 milyon lira toplandı

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyalarına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

AA | 27.01.2020 - 18:10..
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Deprem bölgesine yardımların, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılacağı açıklandıktan sonra düzenlenen, Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

AFAD, düzenlenen kapmanyalar sonucunda elde edilen geliri açıkladı.

50 MİLYON 576 BİN LİRA TOPLANDI

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'nın vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ettiği ifade edilen açıklamada, yapılan yardımlar sonucu banka hesaplarında 24 milyon 324 lira 33 kuruş, SMS ile 26 milyon 576 bin 590 lira olmak üzere toplamda 50 milyon 576 bin 914 lira 33 kuruş biriktiği bildirildi.

AFAD: Depremzedeler için 50 milyon lira toplandı

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