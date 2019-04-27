Afgan polisler Sivas'ta mezun oldu

Sivas'ta eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polis adayları mezun oldu.

Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan 'Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası' çerçevesinde Sivas PMYO'daki eğitim programını başarıyla tamamlayan 7'nci dönem Afgan 167 kadın polis adayı, düzenlenen törenle mezun oldu.

YEMİN VE GÖZYAŞI

Törende gözyaşlarına hakim olamayan kadın polisler, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

Türkiye ve Afganistan milli marşlarının okunduğu törende ayrıca dönem mezunları adına Farzana Jafer, kütüğe plaket çaktı.

"DOSTLUĞUMUZ SÜRECEK"

Sivas Valisi Salih Ayhan da törene katılanlar arasındaydı. Burada bir konuşma yapan Ayhan, "Mezuniyet töreninde olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Afgan halkı ile Türk halkı dost ve kardeş bir halktır. Yüzyıllar önce kurduğumuz bu dostluğumuz yüzyıllar sonra da devam edecektir." dedi.

YEMİN ETTİLER

Konuşmaların ardından Sivas Valisi Salih Ayhan ve Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abduul Saboor Quani, dereceye giren polis adaylarına hediye verdi.

ÜLKELERİNDE GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞİ SAĞLAYACAKLAR

Afgan polis adaylarına 6 ay boyunca alanında uzman personel tarafından polis usul ve esasları, polis hukuku, Afgan anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, bilgisayar kullanımı, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, polis savunma taktikleri, ilk yardım, ifade alma, olay yeri inceleme, delil toplama, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım ve terörizm gibi birçok alanda uygulamalı eğitimler verildi.

Zorlu eğitimden geçen Afgan kadın polisler, ülkelerinde güvenliği ve asayişi sağlamada görev alacak.