Afganistan'da polis karakoluna saldırı: 8 ölü

Kanal D'deki görevine son verilen Buket Aydın, koltuğunu bırakmamak için üst düzey isimlerle görüşmeler yaptı.

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Alacakları ödenmeyen adam kendini yılana ısırttı

Arkadaşlarına borç veren bir adam aradan geçen süreye rağmen alacaklarını tahsil edemeyince eylem yaptı: Adam kendisini yılana ısırttı.