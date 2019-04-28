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Afganistan'da polis karakoluna saldırı: 8 ölü

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki polis karakoluna Taliban militanları saldırdı. Saldırı sonrası 8 polis yaşamını yitirdi.

AA | 28.04.2019 - 09:43..
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Gor Vali Yardımcısı Habibullah Radmaniş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Band Bayan bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu karakolun kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçtiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜT ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Radmaniş, saldırının ardından çıkan çatışmada, çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Gor Hastanesi Başhekimi Muhammed Nasir Naziri, saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 güvenlik görevlisinin tedavi altına alındığını bildirdi. Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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