Afganistan'daki çekilme kararından ses yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Marquis, “Başkan, Savunma Bakanlığına Afganistan'dan asker çekme sürecini başlatma talimatı vermedi." dedi.

AFGANİSTAN'DA ASKER SAYISINI YARIYA İNDİRME İDDİALARI HAVADA KALDI

Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararının hemen ardından, Afganistan'daki 14 binden fazla asker sayısını da yarıya indireceği iddiaları Washington'da büyük tartışmalara neden olmuştu. Ancak yönetimin Afganistan konusunda henüz resmi bir adım atmadığı ortaya çıktı.

''BİR TALİMAT VERİLMEDİ''

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi "Afganistan'daki asker sayısını azaltmaya yönelik imzalanmış bir talimat yok." dedi.

BEYAZ SARAY: RESMİ BİR KARAR YOK

Diğer taraftan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garret Marquis de Afganistan'daki askerlerin bir kısmının çekilmesine ilişkin henüz resmi bir kararın söz konusu olmadığını teyit etti.

ASKER SAYISI 14 BİNE ÇIKARILMIŞTI

2016 başkanlık seçimini kazanan Trump, çekilme sürecini durdurmuş ve Pentagon'a Afganistan için bir durum raporu hazırlanmasını talep etmişti.

Trump yönetimi Pentagon raporunun ışığında Ağustos 2017'de Afganistan'a yönelik Güney Asya Stratejisini açıklamış ve burada ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin koşullara bağlı olacağı vurgusu yapılmıştı.

Trump, kısa sürede ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 9 bin 800'den 14 bine çıkarmıştı.