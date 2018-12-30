taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Afganistan'daki çekilme kararından ses yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki asker sayısını yarıya indirme kararına yönelik haberlerin üzerinden neredeyse iki hafta geçti. Beyaz Saray, Trump'ın talimat vermediği açıklamasını yaptı.

AA | 30.12.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Marquis, “Başkan, Savunma Bakanlığına Afganistan'dan asker çekme sürecini başlatma talimatı vermedi." dedi.

AFGANİSTAN'DA ASKER SAYISINI YARIYA İNDİRME İDDİALARI HAVADA KALDI

Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararının hemen ardından, Afganistan'daki 14 binden fazla asker sayısını da yarıya indireceği iddiaları Washington'da büyük tartışmalara neden olmuştu. Ancak yönetimin Afganistan konusunda henüz resmi bir adım atmadığı ortaya çıktı.

Afganistan'daki çekilme kararından ses yok

''BİR TALİMAT VERİLMEDİ''

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi "Afganistan'daki asker sayısını azaltmaya yönelik imzalanmış bir talimat yok." dedi.

BEYAZ SARAY: RESMİ BİR KARAR YOK

Diğer taraftan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garret Marquis de Afganistan'daki askerlerin bir kısmının çekilmesine ilişkin henüz resmi bir kararın söz konusu olmadığını teyit etti.

Afganistan'daki çekilme kararından ses yok

ASKER SAYISI 14 BİNE ÇIKARILMIŞTI

2016 başkanlık seçimini kazanan Trump, çekilme sürecini durdurmuş ve Pentagon'a Afganistan için bir durum raporu hazırlanmasını talep etmişti.

Trump yönetimi Pentagon raporunun ışığında Ağustos 2017'de Afganistan'a yönelik Güney Asya Stratejisini açıklamış ve burada ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin koşullara bağlı olacağı vurgusu yapılmıştı.

Trump, kısa sürede ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 9 bin 800'den 14 bine çıkarmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

29
İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açılıyor

İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açılıyor

44
Polis kılığında dolaşan dolandırıcı yakalandı

Polis kılığında dolaşan dolandırıcı yakalandı

25
Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

Köpek sahibi, tartıştığı komşularına ve polise ateş etti

21
Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

Putin ve Şoygu, Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

9
Bursa’da 14 gündür kayıp kişi, balık tutarken bulundu

Bursa’da 14 gündür kayıp kişi, balık tutarken bulundu

13
Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir