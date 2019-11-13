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AFP'ye YPG'ye resmiyet kazandırma derdinde

Türkiye'nin yok etmek için çalıştığı YPG'ye Avrupa medyası her defasında devlet sıfatı kazandırmak için çalışıyor.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 14:58..
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AFP'ye YPG'ye resmiyet kazandırma derdinde

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin Rusya ile vardığı mutabakta göre Suriye'nin kuzeyinde güvenlik devriyeleri başladı.

Türk ve Rus askerlerinin bu ortak devriyelerine terör örgütü YPG destekçileri taş atarak tepki gösteriyor. Terör örgütü destekçileri bazen de araçlara tırmanıp kapıları açmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu YPG'li bir terörist Türk zırhlısına tırmanarak kapıyı açmaya çalıştı, ancak araçtan düşerek ezildi ve öldü.

Türk zırhlı aracına saldıran YPG'li ezildi VİDEO

AFP 'SİVİL' DEDİ, 'DEVLET GÜÇLERİ' DEDİ

Bu gelişmeyi abonelerine duyuran Agence France-Presse (AFP) ise; YPG'li terörist için 'sivil', daha sonrasında yaşananları aktardığı kaynakları için de YPG'lileri kastederek 'Kürt polisi' ifadesini kullandı.

Oysa ki ortada ne sivil var, ne de bir devlet. Sadece YPG adında sivilleri katleden terör örgütü var.

AFP'ye YPG'ye resmiyet kazandırma derdinde

Türk zırhlı aracına saldıran YPG'li ezildi haberi
AFP'ye YPG'ye resmiyet kazandırma derdinde

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