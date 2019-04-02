Ağaç gövdesinden kadın silüeti çıktı

Kastamonu'daki Dokuzkat köyünde odunculuk yapan Osman Balta'nın kestiği bir ceviz ağacının gövdesinden, 'kadın sülieti' çıktı.

Üzerine su dökerek silüeti belirginleştiren Balta, çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Balta'yı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini söyledi ve görmek için Kastamonu'ya geleceklerini dile getirdi.

MOBİLYA YAPIMINDA KULLANILIYOR

Osman Balta, yaptığı açıklamada, Kastamonu bölgesinde bulunan üretimden düşen ağaçları kesip Bursa'daki bir firmaya gönderdiğini, firmanın da ağaçları mobilya yapımında kullandığını belirtti.

İLK KEZ GÖRDÜ

Kestiği bir ağacın gövdesinde 'kadın silüeti' olduğunu fark edince şaşırdığını anlatan Balta, meslek hayatı boyunca çok sayıda ağaç kesmesine karşın ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

İLGİ OLDUKÇA FAZLA

Balta, silüetin ağacın kökünden başlayıp yukarı doğru 2 metre devam ettiğini dile getirerek, "Ağacın fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra oldukça ilgi gördü. İstanbul'dan, Bursa'dan çok sayıda kişi aradı. 'Biz gelip bakacağız, ondan sonra sat.' dediler. Onların gelmesini bekliyorum. Ceviz ağacının tonu yaklaşık bin liraya satılıyor ama bu ağacı daha fazlaya satmayı düşünüyorum. İlgi oldukça fazla." sözlerine yer verdi.