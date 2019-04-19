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Ağıla giren sokak köpekleri 10 koyunu telef etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde küçükbaş hayvan ağılına giren sokak köpekleri, 7 koyunu da yaraladı. Koyunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA | 19.04.2019 - 17:35..
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Bodrum’un Dirmil Mahallesi'nde koyun yetiştiriciliği yapan 26 yaşındaki Ali Can Akkaya’ya ait ağıla, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında sokak köpekleri girdi.

7 KOYUN YARALANDI

Ağılda bulunan toplam 17 hayvana saldıran sokak köpekleri, koyunların 10 tanesini telef etti, 7’sini de yaraladı. Veteriner hekim tarafından müdahale edilen koyunlardan 3'ünün daha durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ağıla giren sokak köpekleri 10 koyunu telef etti

YARDIM BEKLİYOR

Duyduğu gürültü üzerine geldiği ağıldaki ölü koyunları görünce büyük şok yaşadığını ifade eden Ali Can Akkaya, “Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ağıla giren sokak köpekleri, hayvanlarımızı telef etti. 10 tane hayvanım telef oldu. Çok öfkeli ve üzgünüm. Mağdur durumdayım ve yardım bekliyorum.” dedi.

Ağıla giren sokak köpekleri 10 koyunu telef etti VİDEO

Ağıla giren sokak köpekleri 10 koyunu telef etti

Ağıla giren sokak köpekleri 10 koyunu telef etti

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