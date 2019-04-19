Bodrum’un Dirmil Mahallesi'nde koyun yetiştiriciliği yapan 26 yaşındaki Ali Can Akkaya’ya ait ağıla, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında sokak köpekleri girdi.

7 KOYUN YARALANDI

Ağılda bulunan toplam 17 hayvana saldıran sokak köpekleri, koyunların 10 tanesini telef etti, 7’sini de yaraladı. Veteriner hekim tarafından müdahale edilen koyunlardan 3'ünün daha durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YARDIM BEKLİYOR

Duyduğu gürültü üzerine geldiği ağıldaki ölü koyunları görünce büyük şok yaşadığını ifade eden Ali Can Akkaya, “Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ağıla giren sokak köpekleri, hayvanlarımızı telef etti. 10 tane hayvanım telef oldu. Çok öfkeli ve üzgünüm. Mağdur durumdayım ve yardım bekliyorum.” dedi.

Ağıla giren sokak köpekleri 10 koyunu telef etti VİDEO

