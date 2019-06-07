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Ağrılı gençler elle balık tuttu

Ağrı’da bir grup gencin sosyal medyada paylaştığı elle balık avı, hem güldürdü hem de endişelendirdi.

İHA | 07.06.2019 - 13:02..
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Ağrı merkeze bağlı Soğana Köyü yakınlarında bulunan akarsuda bayram tatilini geçiren Ağrılı bir grup genç, elle avladıkları balık görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

ARKADAŞLARI ÇIĞLIKLAR ATTI

Oldukça azgın olan suda taş diplerinden elle balık avlayan genç, arkadaşları tarafından takdir gördü. Nefesini tutarak suya dalan genç, her çıkışında büyük balıkları avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını çığlıklara boğdu.

Ağrılı gençlerin elle balık avı İZLE

'BALIK CANAVARI'

‘Balık Canavarı’ lakabı konulan Aydın adındaki Ağrılı genç, kısa sürede avladığı balıklarla herkesi şaşırttı.

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