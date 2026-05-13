Ahmet Davutoğlu: İktidara oynayacağım diyorsunuz, yapamazsınız, arınacaksınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'te düzenlenen Yeni Yol grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu konuşmasının bir bölümünde, CHP'li belediye başkanlarına değindi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI İTİRAFÇI OLDU

Son dönemde kamuoyuna yansıyan rüşvet ve yolsuzluk iddialarının üzerine bir de itirafçı ifadeleri eklendi.

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, gündemi belirlemeyi sürdürüyor.

Davutoğlu yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel yönetimler ara sınavını kaybettiğini, bunun final sınavına hazırlanma şansını da yitirmesine yol açtığını belirtti.

CHP'nin iktidara yürüme iddialarına da değinen Davutoğlu, "Finalde ben iktidara oynayacağım diyorsunuz. Yapamazsınız, arınacaksınız." dedi.

"İKTİDARA YÜRÜYECEĞİM DİYORSAN ARINACAKSIN" MESAJI

Davutoğlu'nun CHP'ye yönelik açıklamalarının tamamı şu şekilde kayda geçti:

“Açık söylüyorum. Kimse alınmasın, kimse gücenmesin.



İki sene önce baş tacı ettikleri belediye başkanları eğer doğru/yanlış birçok itirafçıyla yolsuzluklara bulanmışsa bazıları da içeri girmemek için partiyi değiştirmişse ana muhalefet partisinin de kendisine bir bakması lazım.



Ben şu anda CHP'nin durumunu ara sınavı kaybetmiş, finale hazırlanmayı da yitirmiş bir parti olarak görüyorum. Yerel yönetimlerde iktidar ana sınavdır. Refah Partisi'nin büyük yükselişi, 94'te çok güzel bir ara sınav vermeleri dolayısıyladır. Ama siz ara sınavı kaybetmişsiniz. Finalde ben iktidara oynayacağım diyorsunuz. Yapamazsınız, arınacaksınız, arınacaksınız.”