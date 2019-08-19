Ahmet Davutoğlu, kayyum atamalarına karşı çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum atandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik bu soruşturmaların sonuçlanması, AK Parti'nin muhalif cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu, aynı anda tweet'ler attı.

"MİLLİ İRADE İLKESİNİN GEREĞİ..."

Davutoğlu, "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanlarının idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir.

Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır.

MİLLETİN GÖNLÜNE GİRİP SEÇİM KAZANMAKLA...

Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir." ifadelerini kullandı.





