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Ahmet Davutoğlu'ndan Kudüs kararına tepki

Davutoğlu, Kudüs'süz Filistin anlayışı üzerine barış inşa edilemeyeceğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 29.01.2020 - 12:55..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına ilişkin bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu yazdı.

KUDÜS'SÜZ FİLİSTİN ÜZERİNE BARIŞ İNŞA EDİLEMEZ

Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi; "Kudüs müslümanların onuru, İbrahimi geleneğin kutsal mekanı ve Filistin’in ebedi başkentidir. Bu açık gerçeği yoksayan Trump ve İsrail’in Filistinlilere ve müslümanlara danışmadan hazırladıkları sözde barış planı barışın değil savaşın ve gerilimin tohumlarını ekmektedir.

İslam dünyasındaki siyasi zaaflardan istifade ile ilan edilen bu plan müslüman halklar ve İbrahimi geleneğin samimi savunucuları tarafından asla kabul edilmeyecektir. Mescid-i Aksa’sız Kudüs, Kudüs’süz Filistin anlayışı üzerine barış inşa edilemez."

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