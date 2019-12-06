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Ahmet Kaya'nın eşinden film tepkisi

Gülten Kaya, Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı iddia edilen filmine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 06:35..
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Ahmet Kaya’nın Malatya’dan Paris’e uzanan hayat hikayesini sinemaya taşıyacağı belirtilen filme ilişkin, usta sanatçının eşi Gülten Kaya, avukatları ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Ahmet Kaya'nın eşinden film tepkisi

Beyoğlu’nda gerçekleşen basın açıklamasında; Gülten Kaya, yapılan filmin Ahmet Kaya ile ilgisi olmadığını belirterek, yasal ve hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

"AHMET KAYA DOĞRU AKTARILMIYOR"

Kaya, “Ahmet Kaya ile hayatında fiilen ve düşünsel olarak tek bir kez bile yan yana gelmemiş bir takım insanlar, onun hakkından en ufak bir fikri dahi olmayan birileri bu filmi ve filmleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların benim gözümdeki tanımı kifayetsiz muhterislerdir. Çünkü Ahmet Kaya’nın hatırasını bu kadar pervasızca didiklemek, incitmek, talan etmeye kalkmak; onu özleyen, öğrenmek isteyen, tanımak isteyen ve dinlemeyi yeniden arzu eden milyonlarca insanı da istismar etmeleri anlamına geliyor. Onların da yanıltılmalarına ve hayal kırıklığına uğratılmalarına izin veremezdik. Bu yapılmak istenen işler; Ahmet Kaya’nın hayatından, mücadelesinden tamamen uzak onu sevenlerine ve geleceğe doğru şekilde aktarmaktan tamamen uzak. Sinema sanatının asgari estetik değerlerini dahi taşımadığını düşündüğüm ve ticari olduğu, sadece ticari amaç taşıdığı son derece net bazı girişimlerle karşı karşıyayız. Hemen ifade edelim ki bizler bütün yasal korunma yollarını etkin biçimde çalıştıracağız ve bu tür girişimlere karşı hukuki haklarımızı elbette sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

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