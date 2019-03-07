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Ahmet Kural ve Sıla adliyede

Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla Gençoğlu kavgasında ilk duruşma bugün gerçekleşiyor.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 09:39..
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Ahmet Kural ve Sıla adliyede

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bugün ilk duruşma için adliyeye geldi. Ardından Sıla da avukatlarıyla adliyeye giriş yaptı.

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Ahmet Kural ve Sıla adliyede

SILA'NIN İDDİASI

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

Ahmet Kural ve Sıla adliyede

Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

Ahmet Kural ve Sıla adliyede

Ahmet Kural ve Sıla adliyede

Ahmet Kural ve Sıla adliyede

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