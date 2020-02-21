Ahmet Kural: Pişmanım

Önceki gece Üsküdar’da zincirleme trafik kazası yapan ünlü oyuncu Ahmet Kural, asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan Kural'ın alkollü olduğu tespit edildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ünlü oyuncuya bir de 1228 TL para cezası kesildi.

"ALKOL ALDIM"

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve taksirle yaralama suçlamasıyla ifadesi alınan Ahmet Kural’ın polis merkezindeki ifadesinde “Alkol aldım, ancak 1.85 promil çıkacak kadar alkol almadım. Kaza nedeniyle pişmanım” dediği iddia edildi. Kural, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

"HAYIR EHLİYETİM BENDE"

Çıkarken görüntülenen Ahmet Kural, “Ehliyetinize el konulduğu doğru mu?” sorusuna “Hayır ehliyetim bende” yanıtını verdi.