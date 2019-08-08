Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş ve oyuncuya dava açmıştı.

SILA AŞKINI İTİRAF ETTİ

Sıla, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Hazer Amani'ye olan aşkını, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum." şeklinde itiraf etmişti. Gözlerden uzak aşk yaşayan çift, 7 ayın üzerine ilk kez dün, birlikte fotoğraflarını paylaştı.

SILA'DAN BİR GÜN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Popçu Sıla ile olan dava süreciyle gündemden düşmeyen Ahmet Kural da dün akşam, Kadıköy’de sevgilisiyle görüntülendi. Koşar adımlarla oradan uzaklaşan ikilinin, keyifli halleri dikkat çekti. Çift, muhabirlerin sorularına teşekkür edip hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.