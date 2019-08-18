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Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüntülenen Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi avukat çıktı.

Haber Merkezi | 18.08.2019 - 19:08..
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Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu ile mahkemelik olan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz haftalarda bir güzelle Kadıköy'de bir mekanda görüntülenmiş ve ikilinin çok samimi oldukları görülmüştü.

Üzerinden çok geçmeden kol kola İstanbul gecelerinde aynı kişiyle görüntülenen Kural, kameraları karşısında görünce çok şaşırmış, hayranları bu gizemli kadının kim olduğunu merak etmişti.

AVUKAT ÇAĞLA'YLA 3 AYDIR BİRLİKTELER

Adının Çağla olan gizemli kadının avukat olduğu ortaya çıktı. Kural'dan yedi yaş küçük, yani 29 yaşında olan avukat ile ünlü oyuncu üç aydır birlikteler.

Çiftin, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettikleri bildirildi.

Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi

Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi

Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi

Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi

Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi

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