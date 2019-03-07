Ahmet Kural'ın ilk ifadesi

Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu aktaran Ahmet Kural, sinema filmi vs. gösterimdeyken aylık 2.5 milyon lira kazandığını beyan etti.

"ARKADAŞLARIMA VE İNANÇLARIMA YÖNELİK SAYGISIZLIĞINDAN AYRILDIK"

Ahmet Kural, 2017 Mayıs ayında Sıla Gençoğlu ile güzel bir ilişkiye başladıklarını söyleyerek, “Birlikteliğimiz sırasında aramızda kültür farkından dolayı anlaşmazlıklarımız vardı. Sıla Hanım'ın, arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık.” dedi.

"BENİ ALDATINCA AYRILDIK"

Ayrılmasının üzerinden bir hafta geçtikten sonra Sıla Gençoğlu’nun, Okan Yantır isimli biriyle beraber olduğuna dair duyumlar aldığını öne süren Kural, “Bu benim ağırıma gitti. Kendim mahremiyete biraz önem veriyorum. Olay basında da yer aldı. Sonrasında 6 Mayıs’ta, Sıla Hanım bana "Dön"diye mesaj attı. Cevap vermedim. 16 Mayıs’ta teyzesi aradı. ‘Sıla’nın Okan ile bir alakası yokmuş.’ dedi. Ben ise ayrılma nedenimizin bu durum olmadığını söyleyerek telefonu kapattım. Araya ortak arkadaşlarımızı soktu. Ağustos ayında ise ‘Sana şarkı yaptım.’ dedi. Bu beni etkiledi. Konuştuk.” diye konuştu.

"SILA BANA DEĞİŞİK CEVAPLAR VERDİ"

“Sıla Gençoğlu’na üçüncü şahısla olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum” diyen Kural, “Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablamların geldiğini öğrenince Sıla Hanım bize gelmek istedi. Beraber alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumelihisarı'nda bulunan evimizin merdivenin de inerken de kendisi sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy’de bulunan benim evime geçtik.” dedi.

"SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL DEDİ"

Gece boyunca alkol almaya devam ettiklerini aktaran Kural, “İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. ‘Evet senin canını yakmak için yaptım.’ dedi. Kendisinden evi terketmesini istedim. Aramızda tartışma oldu. Defol git dedim. Şoförümü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Kendisi bana ‘Yapma Ahmet konuşalım.’ vs dedi. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı şuçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.