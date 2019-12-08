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Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın yeni meyhanesi, siyasi isimlerin uğrak yeri haline geldi.

Haber Merkezi | 08.12.2019 - 12:32..
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Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

Gazeteci kimliğini bir kenara bırakarak siyasete giren Ahmet Şık, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP İstanbul Milletvekili oldu.

Milletvekili olduğu günden bu yana Meclis'e gitmeyi fazla tercih etmeyen, muhalefetini Twitter üzerinden sürdüren Ahmet Şık, şimdi de ticarete atıldı.

KADİM MEYHANESİ

Cihangir'de meyhane açan Ahmet Şık, mekanın adını da "Kadim" koydu.

İLK ZİYARET CANAN'DAN

İstanbul siyasetinin önde gelen isimlerini mekanında ağırlamaya başlayan Ahmet Şık'ı ziyaret eden ilk isimlerden biri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

Kadim Meyhanesi'nin Instagram paylaşımlarında, Canan Kaftancıoğlu'nun iki farklı ziyaretinden fotoğraflar paylaşıldı. Ensonhaber.com

Radikal gazetesinde çalıştığı dönemde birlikte mesai yaptığı arkadaşlarını da mekanında ağırlayan Ahmet Şık, gelenlere gözükmek için neredeyse her akşam mekanında.

Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

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