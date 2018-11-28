Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

Ahmet Türk... Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde terör örgütü PKK ile ilişkisi ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, yerel seçimler öncesi yeniden aday olmaya hazırlanıyor.

ADAYLIK SİNYALİ

Adaylık konusundaki fikrinin sorulması üzerine; 77 yaşındaki Ahmet Türk, "Partim böyle bir ihtiyacı duyarsa o görevden kaçmam" dedi.

18 YAŞINDAKİ TERÖRİSTTEN TALİMAT ALIYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Türk ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlatmıştı: "18 yaşındaki biri geliyor. Cebinden sigara çıkarıyor, ağzına koyuyor. O terörist bozuntusu, 'Ahmet Efendi yak diyor çakmağımı', sonra 'Talimatlarımız şunlardır.' deyip gidiyor. Yazıklar olsun. Sonra da 'büyükşehir belediye başkanı' diye orada oturacaksın, öyle mi?"