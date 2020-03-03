Ahtapottan ilham alan robotik kol geliştirildi

Robotik dünyası, içinde yaşadığımız dünyayı çok daha kolay hale getirebilecek büyüleyici fikirlerle doludur. Ancak robotik alandaki en zor şeylerden biri de nesneleri kavrayarak hareket ettirme yeteneğinin uygulanabilmesidir.

Çin'de bulunan Beihang Üniversitesi Harvard John A. Paulson Okulu'nda çalışan araştırmacılar, nesneleri kavrayabilmek için ahtapotların kolunu taklit eden yumuşak bir robotik kol geliştirdi.

Çeşitli boyutlara sahip nesneleri kavrayıp taşıyabilen robotik kol, diğer robotik kollardan farklı olarak içe doğru kıvrılabiliyor.

BİRÇOK TESTTE BAŞARILI OLDU

Robotun geliştirilmesine katkı sağlayan doktora öğrencilerinden biri olan Zhexin Xie; kahve kupaları, test tüpleri, yumurtalar ve diğer şeylerin yanı sıra canlı bir yengeç kullanarak yapılan testlerin başarılı olduğunu açıkladı.





Araştırmacıların geliştirdiği söz konusu robot, NASA'nın diğer gezegenleri keşfetmek için kullanmak istediği yumuşak robotlara oldukça benziyor. Bu nedenle NASA'nın bu robotlara ilgi göstermesi bekleniyor.

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