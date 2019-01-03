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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dan yarışma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumda aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Kuşaklararası Dayanışma” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 15:21..
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Yarışma ile toplumda kuşaklararası iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekiliyor.

YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ 10 ŞUBAT

Tek Mercek Yansıtma, Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı olmak üzere iki kategoride dereceye girecek olan 8 fotoğrafa, toplam 22 bin 500 TL ödül verilecek. Katılımcılar yarışmaya, 10 Şubat 2019 Pazar günü saat 17.30’a kadar https://kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr adresli internet sitesinden başvuru yapabilecek.

Aralarında Ali Saydam, Dilek Yurdakul Uyar, Erhan Sevenler, Hakan Çelik, Hamit Yalçın, İzzet Keribar, Sabiha Çimen gibi isimlerin bulunduğu Seçici Kurul, ödül sahiplerini belirleyecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dan yarışma

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMLARIYLA

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yaşlılık Şurası’nda, sahiplerini bulacak.

Ayrıca, yarışmada dereceye girenlerin fotoğrafları da sergilenecek.

BAKAN SELÇUK, YARIŞMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

2019’u Yaşlı Yılı ilan ettiklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fotoğraf severleri yarışmaya katılmaya davet ederek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gelin, 2019 Yaşlı Yılı'nda çocuklarımız gençlerimiz, yaşlılarımız, büyük ailelerimiz ile beraber kuşaklararası dayanışmamızı karelere yansıtalım, geçmişten geleceğe köprüler kuralım."

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