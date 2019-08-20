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Ajda Pekkan satamadığı villaya stüdyo yaptı

Bahçeköy'deki lüks bir villada oturan Ajda Pekkan, artık yorulmadan istediği zaman stüdyoya girebilecek.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 08:18..
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Ajda Pekkan satamadığı villaya stüdyo yaptı

Türk pop müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, uzun süredir Bahçeköy'de lüks bir villada oturuyor. Pekkan, 6 yıldır bu evi satmaya çalışsa da bir türlü elden çıkaramamıştı. 8 milyon 700 bin dolardan satışa çıkardığı evi en son 6 milyon 500 bin dolara indirmiş fakat yine de alıcı bulamamıştı.

VİLLAYI SATAMADI

Şehir merkezinden uzak olduğu ve stüdyoya gidip gelirken çok zaman kaybettiği için evini satmaya çalışan ünlü sanatçı, duruma çareyi buldu. Pekkan, süper lüks villasının bir odasını stüdyoya çevirdi.

SPONSORLAR YAPTI

Pekkan, stüdyoya ses sistemi, okuma prova yeri, ses geçirmeyen paravan duvarlar ve montaj yeri bile yaptırdı.  Yeni stüdyosu için cebinden bir kuruş çıkmayan Pekkan, sadece sponsor seçti.

Ajda Pekkan satamadığı villaya stüdyo yaptı

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