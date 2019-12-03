Ajda Pekkan'dan Bengü'ye cevap

Bengü, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. Ajda Pekkan'ın kariyer planıyla ilgili konuşan Bengü, “Bence bir popstar evli olmalı. Çünkü bir popstarın evlenip çocuk yapması, tamamlanması demek. Bu büyük bir lüks. Tek başınalık ve yalnızlık zor. Mesela bazen Ajda Hanım’ı düşünüyorum. O kadar çok şeyden fedakarlık etmiş ki. Tamamen ‘Ajda Pekkan’ için çalışmış.” dedi.

"EŞİMİN ÇOCUĞU OLMUYORDU"

Ünlü şarkıcının bu sözlerine, Ajda Pekkan’dan yanıt geldi. Pekkan, geçmişte çok istemesine rağmen çocuk sahibi olamadığını söyledi: “Kader diye bir şey var. Kader çizgisinin önüne geçilemiyor bazen. Allah böyle istedi. Ben de çok istedim çocuk yapmayı ama olmadı. Dağınık büyüdük aile olarak, bunun da etkisi var. Ben de evlilik geçirdim, boşandım. Eşimin çocuğu olmuyordu. Ama olsaydı, o çocuk mutsuz olurdu. Çocuğun tahtını yapıyorsun ama bahtını yapamıyorsun, önemli olan bahtını da yapmak. Ayrıca evli olmayan popstarlar var. Burada kriter ben olmamalıyım, sadece bana bakılmamalı. Bir kısım, yalnız kalmayı tercih eder. Ben böyle mutluyum çok şükür. Başkalarının düşüncelerine itibar etmiyorum. Bengü’ye de ailesiyle ömür boyu mutluluklar diliyorum.”